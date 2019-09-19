بن فردان يحتفل بتخرجه ملازم من الكلية الأمنية

محمد السعران(صدى):

احتفل الملازم عبدالعزيز بن ناصر بن عائض بن فردان بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، بكالوريوس العلوم الامنية وذلك في الحفل الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية حفظه الله امس الأربعاء 19/1/1441 هـ في استاد الأمير نايف بمقر الكلية بالرياض .

وقد تلقى الملازم بن فردان التهنئة و التبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوه فرحته .

صحيفة ( صدى ) تبارك لللملازم عبد العزيز بن فردان هذا التخرج وتسال المولى عز وجل له المزيد من التقدم والنجاح ، خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه .