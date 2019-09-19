عادل الجبير: استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية اعتداء على العالم كله

عادل الحربي(صدى):

أوضح عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءاً على المملكة فقط بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف امدادات الطاقة للأسواق الدولية.

وأضاف الجبير: ” يعتبر هذا الاعتداء الآثم امتداداً لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفاً صارماً تجاه سلوكيات إيران الإجرامية ” .

وتابع : ” التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة ” .