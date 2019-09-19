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بالصور.. زوجة أحمد داوود في افتتاح مهرجان الجونة : « صوروا فتحة فستاني »

بالصور.. زوجة أحمد داوود في افتتاح مهرجان الجونة : « صوروا فتحة فستاني »
القاهرة(صدى):

ظهر الفنان المصري أحمد داوود بصحبة زوجته علا رشدي، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، التي انطلقت اليوم الخميس.

كما ظهر داوود ببدلة سوداء كلاسيكية مع ” بيبيون ” عنق بسيط، وحذاء أسود لامع، في حين خطفت ” علا ” الأنظار بإطلالتها.

وظهرت علا بفستان أحمر من ” التُل والشيفون ” ، منفوش قليلًا، وقالت للمصورين: “دي فتحة فستاني.. صوروها”، إذ حرصت على التقاط مجموعة من الصور التذكارية على السجادة الحمراء، بصحبة زوجها .


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