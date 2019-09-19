رئيس بلدية يمنع الحزن ويجبر السكان على الفرح

باريس(صدى):

ألزم رئيس بلدية مدينة صغيرة غرب فرنسا، السكان بأن يكون يكونوا فرحين خلال أسبوع كامل في شهر أكتوبر القادم.

كما قرر رئيس البلدية، منع الموسيقى الحزينة والكتب التي تنتهي بشكل تعيس، وذلك خلال الأسبوع الممتد من الـ5 من شهر أكتوبر إلى 11 منه خلال الدورة الأولى من مهرجان موسيقى يحمل اسم ” فيل أن جوا “ (مدينة فرحة).

وقال رئيس البلدية: نظرًا إلى سرعة انتشار شعور الحزن وأضراره المدمرة والاحتمال الكبير للمزاج العكر مع حلول الخريف وتراجع أشعة الشمس، أطلب منع دخول أي شخص قد يشكل عائقًا أمام التعبير عن الفرح.

كما يمنع ” بث أي موسيقى قد تعتبر كئيبة وأفلام وقصص أو كتب تنتهي بشكل سلبي “ ، داعيًا إلى ” إنتاج الأندورفين أي هرمونات السعادة من خلال الضحك 3 مرات على الأقل في اليوم “ .