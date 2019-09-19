إصابة عامل إثر انهيار جدار خزان أرضي بعمارة تحت الإنشاء بمركز شعف

محمد بن طحيطح(صدى):

باشر مدني بلقرن مساء اليوم الخميس ١٤٤١/١/٢٠هـ بلاغاً عن إنهيار جدار خزان أرضي بعمارة تحت الإنشاء على عامل من جنسية اسيوية بمركز شعف بلقرن التابع لمحافظة بلقرن.

مما أدى لاحتجازه وقد عملت فرق الدفاع المدني على فك احتجازه واستخراجه من الموقع وهو يعاني من إصابته بالقدمين تم إسعافه من قبل الهلال الأحمر وجرى نقله للمستشفى بواسطتهم لتلقي العلاج اللازم .. اوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد .