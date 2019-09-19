بالفيديو.. حسن معاذ: هذه المباراة خسارة ولم نستغل الفرص

ماجد محمد(صدى):

علق حسن معاذ لاعب نادي الشباب، على تعادل فريقه أمام ضمك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد حسن معاذ في مقطع فيديو عقب المباراة، أن الشباب يعتبر هذه المباراة خسارة بالرغم من التعادل، موضحًا أنه لم يتم استغلال الفرص بشكل جيد خلال هذه المباراة والمباراة السابقة أيضًا.

وقال «كنا نبغى الفوز ولكن ما حالفنا الحظ، ولم نسطتع التسجيل لعدم استغلال الفرص خاصة في الشوط الثاني».

وتعادل الشباب مع نظيره ضمك، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط محتلًا المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري، فيما رفع ضمك رصيده إلى4 نقاط في المركز الـ11.

حسن معاذ:

نعتبر هذه المباراة خسارة، ولم نستغل الفرص.#ضمك_الشباب pic.twitter.com/k2PyR6s8iZ — KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 19, 2019

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