الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الجامعة الإسلامية، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية شاغرة للجنسين؛ للعمل بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف متاحة لحملة الثانوية العامة فما فوق، على نظام المراتب وبند الأجور، والمستخدمين، بشرط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وتتمثل شروط مؤهلات الوظيفة في التالي:

1- بالنسبة لمن هم على رأس العمل في الجامعة بوظائف «ثابتة» يتم قبولهم وفقاً لدليل التصنيف الوظيفي، ويشترط أن تكون الوظيفة المتقدم لها تلي المرتبة التي يشغلها مباشرة وأن يكون المتقدم قد أمضى على الأقل سنة في مرتبة الوظيفة التي تسبق الوظيفة المتقدم لها لمن هم دون المرتبة السادسة إذا لم تتوفر لديهم مجموع سنوات الخدمة المطلوبة للمرتبة.

2- قبول طلبات من توفرت لديه المؤهلات العلمية الكافية بحد ذاتها لشغل الوظيفة.

3- بالنسبة لمن لهم خبرات سابقة بالقطاع العام أو الخاص يتم احتساب خبراتهم الوظيفية وفقاً لقاعدة التدرج كل أربع سنوات بمرتبة وفقاً لدليل التصنيف الوظيفي.

4- ارفاق شهادات الخبرة ان وجدت من التامينات.

ويشترط إرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف PDF، والتي تتمثل في:

1- صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة + برنت من التأمينات الاجتماعية.

2- صورة من البطاقة الشخصية.

3- صورة مصدقة من بيان الخدمة أن وجد.

4- صورة شخصية.

5- صورة من التسجيل على برنامج «ساعد» للمتقدمين والمتقدمات على وظائف مراسل مكتبي.

6- تعبئة نموذج «101/أ» للموظفين والمستخدمين أو نموذج «101/ب» لغير الموظفين والمستخدمين.

كما أشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم الأربعاء بتاريخ 1441/01/26هـ وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1441/01/30هـ، وللإطلاع على تفاصيل الوظائف ومسمياتها والتقديم من خلال الرابط التالي:هنــــــــــــــا.