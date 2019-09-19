ابراهيم الشمري يحتفل بتخرجه ملازم من الكلية الامنية

محمد السعران(صدى):

احتفل الملازم ابراهيم بن مخلف دهام الشمري بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، بكالوريوس العلوم الامنية وذلك في الحفل الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية حفظه الله امس الأربعاء 19/1/1441 هـ في استاد الأمير نايف بمقر الكلية بالرياض .

وقد تلقى الملازم الشمري التهنئة و التبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوه فرحته .

صحيفة ( صدى ) تبارك لللملازم ابراهيم الشمري وتسال المولى عز وجل له المزيد من التقدم والنجاح ، خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه .