فنان يطلب مقابل ضخم للظهور مع إسعاد يونس.. السبب الحقيقي

القاهرة(صدى):

أثار شرط الفنان المصري توفيق عبدالحميد، لاستضافته في برنامج «صاحبة السعادة» استغراب وتعجب الجمهور، حتى تم اكتشاف السبب الحقيقي لهذا الشرط.

واشترط توفيق عبدالحميد الحصول على أجر مادي كبير، مقابل استضافته مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على قناة dmc، بعد سنوات طويلة من الغياب.

وبعد بث الحلقة، خرج الفنان علي الحجار ليكشف أسباب طلب توفيق عبدالحميد لهذا الأجر الكبير، بالرغم من غيابه لسنوات عن الظهور الفني والإعلامي.

ونشر علي الحجار صورة لتوفيق على حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قائلًا «صديقي النبيل توفيق عبد الحميد يطلب أجر كبير ليكون ضيف برنامج صاحبة السعادة، وبعدين يتبرع بهذا المبلغ الكبير لمستشفى أبو الريش».

وحصل الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، على تكريمًا في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، وظهر في الصور وهو يبكي أثناء تسلمه هذا التكريم.