هوية المشهورة التي استدعتها الغذاء والدواء لترويجها جهازًا خطيرًا (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أعلن طبيب الأسنان الكويتي محمد الصفي، عن استدعاء ملاك الحسيني من قبل هيئة الغذاء والدواء لقيامها بالتسويق لجهاز طبي.

وقال محمد الصفي: ” إحدى مشاهير السوشيال ميديا اسمها ملاك الحسيني تكلمت عن منتج اسمه برست لايت للفحص المبكر لسرطان الثدي، فوجب الرد، في البداية كل الإعلانات بصوب والإعلان هذا بصوب؛ لأن الإعلان هذا أخطر منها كلها، فبتمنى مثل هذه الفيديوهات تنتشر مثل ما انتشر الإعلان “ .

كانت هيئة الغذاء والدواء قد أعلنت عن استدعاء إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي سوّقت جهازًا بادعاءات غير دقيقة عن كشف سرطان الثدي دون التطرق لاسمها.