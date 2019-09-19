بن دلبوح يقف على حالة مسنة المجاردة ويوجه لها بمساعدة عاجلة

محمد بن طحيطح(صدى):

بتوجيه أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، وقف مساء اليوم سعادة محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح ، على وضع حالة مسنة أحد ثربان بمحافظة المجاردة التي ظهرت بمقطع فيديو متداول تعاني شظف العيش في مركز احد ثربان وتسكن خيمة .

وقد استدعى سعادة المحافظ ، وكيل رئيس مركز أحد ثربان و رئيس جمعية البر الخيرية بأحد ثربان ومدير المركز الصحي وفريق طبي وعدد من أقرباء المسنة ووجه سعادته بإجراء كشف طبي للمسنة للإطمئنان على صحتها ووجه سعادته مدير المركز الصحي بادراجها ضمن الطب المنزلي ، كما وجه سعادته رئيس الجعية بمساعده عاجلة لها والوقوف على حالتها بشكل دائم ومد يد المساعدة لها .

وقال سعادته في حديث دار بينه وبين المسنة ، ان ولاة الأمر حفظهم حريصين كل الحرص على كل مافيه راحة المواطن ورفاهيته وتوفير سبل العيش الكريم له ، وأضاف إن واجبنا يتمثل في متابعتكم بتوجيه ولاة الأمر ولن ندخر اي جهد من اجل مساعدتك وتوفير سبل الراحة من مسكن وغيره وسوف نتابع حالتك بشكل دائم ومستمر.

هذا وقد وعد رجل الأعمال الاستاذ أحمد بن ثالبه صاحب الأيادي البيضاء في مثل هذه الحالات بتوفير سكن ملائم لهذه المسنة بعد ان تواصل مع سعادة المحافظ .