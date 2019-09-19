الجلد لـ 3 أزواج تعانقوا في أماكن عامة

جاكرتا(صدى):

أقدمت السلطات الإندونيسية، اليوم الخميس، على تنفيذ عقوبة الجلد بحق 3 أزواج أدينوا بتهمة انتهاك الشريعة الإسلامية، بعدما ضبطوا وهم يتعانقون في أماكن عامة.

ووقف جلّاد ملثّم حاملًا سوطه أمام أحد مساجد مدينة باندا أمام جمع من الناس، وبدأ في جلسد الرجال الثلاثة والنساء الثلاثة.

وتطبق العقوبة هذه على مجموعة من الممارسات من بينها لعب الميسر وشرب الكحول وممارسة الجنس قبل الزواج أو المثلية الجنسية.

يذكر أن العقوبة للمدانين تراوحت بين 20 و22 جلدة، علمًا بأنهم قضوا جميعًا أشهرًا في السجن بسبب ” الجريمة “ نفسها.