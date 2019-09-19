بلدية المجاردة تستعد لاحتفالات اليوم الوطني 89

محمد بن طحيطح(صدى):

بتوجيه محافظ المجاردة الاستاذ سعيد بن دلبوح وبمتابعة مستمرة من رئيس بلدية المجاردة الأستاذ عايض المحجاني بدأت البلدية باستعداداتها للإحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ٨٩ للملكة العربية السعودية تحت شعار ” همة حتى القمة ” وذلك بعد وضع خطة وتسخير كافة الإمكانيات وبمشاركة الجهات الحكومية لنجاح الإحتفال بهذه المناسبة الغالية والذي سيقام مساء السبت 29 / 1 / 1441 هـ بمسرح شارع الفن .

من جانبها تواصل البلدية أعمالها في تزيين الشوارع والميادين والحدائق بالأعلام والإنارة الخضراء واللوحات على مداخل المحافظة ومخارجها وتجهيز شارع الفن لإحتضان الإحتفاء باليوم الوطني فيما سيشهد الأحتفال العديد من الفعاليات المختلفه وعروض الليزر والالعاب النارية .

ودعت اللجنة المنظة للإحتفال الأهالي لحضور الفعاليات والتعبير عن فرحتهم ابتهاجاً بذكرى اليوم الوطني لهذا الوطن المعطاء .