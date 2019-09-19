« المطلق » يكشف أسباب السعادة

علي القحطاني(صدى):

وجه الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الخميس، رسالة خاصة إلى متابعيه، يكشف خلالها عن أسباب السعادة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه من أسباب السعادة أن تبتغي وجه الله تعالى في معاملتك مع الناس.

وأضاف «فتستشعر رقابة الله، وتحتسب الثواب منه وحده، وتحسن إلى من أساء إليك، وتصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، قال الله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}».