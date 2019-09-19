أب يقطع ابنته القاصر بـ « منشار » ويضع أجزائها في أكياس القمامة

القاهرة(صدى):

قرر أب مصري التخلص من ابنته القاصر التي لم تبلغ 17 عاما، حيث بات على يقين بأنها “بغي” خصوصا بعدما كان يشك في سلوكها عقب إتمامها عامها الـ12، فعقد العزم على التخلص منها.

وقال إنه قطَّع جثة ابنته بالمنشار في ساعتين، وبعدها وضع أجزائها في أكياس القمامة وألقى جزءا منها في المنتزه ودفن جزءا في طريق الساحل.

وأضاف أنه انفصل عن زوجته منذ فترة كبيرة، وأن الضحية كانت تقيم معه بمفردها منذ عدة أعوام، وأنه كان يشكل في سلوكها منذ إتمامها الـ 12 عاما، وأنه صبر عليها طوال تلك الفترة، حتى زوجها.

وتبين من خلال الفحص والتحريات أن الفتاة كانت متزوجة حديثا وانفصلت عن زوجها لشكه في سلوكها، وقتلها والدها وقطع جسدها، بسبب سوء سلوكها، وجرى استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهم،

كما أتضح من خلال المعاينة والفحص، أن المتهم احتفظ برأس الضحية في الثلاجة، وأرشد عن باقي أجزاء الجثة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق.