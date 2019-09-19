إعلامية سعودية تغني في حب الكويت (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام الإعلامية إيمان شيخين بالغناء في حب الكويت والإمارات، وذلك أثناء الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني 89.

يأتي ذلك للتأكيد على وحدة دول الخليج العربي، وهو ما ظهر خلال غناء الإعلامية للخليج العربي على الرغم من أن الاستعدادات خاصة باليوم الوطني السعودي فقط.

ويشتد ظهور تلك الوحدة والمحبة في الأزمات والاحتفالات الوطنية، إذ يشارك دول الخليج على المستويين الشعبي والحكومي في الاحتفال باليوم الوطني 89.

وتحتفل المملكة باليوم الوطني في 23 سبتمبر، إذ يعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351 هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادي الأولي 1351 هـ الموافق للأول من الميزان ويقابل يوم 23 سبتمبر 1932م.