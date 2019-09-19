عيب غريب في هاتف « غالاكسي فولد »

سيول(صدى):

نشر موقع تقني تقريرًا جديدًا حول تجربة أحد محرريه مع هاتف ” سامسونغ غالاكسي فولد “ الجديد، والذي يعتبر أول هاتف قابل للطي تصدره الشركة الكورية الجنوبية.

وأكتشف الموقع مشكلة غريبة واجهته في كل مرة استخدم فيها الهاتف لإجراء مكالمة تلفونية، وهي متعلقة بجذب مفصلة الهاتف من الجهة الخارجية لشعر الذقن والسوالف الجانبية لرأسه.

وذكر التقرير أن المشكلة تكمن في الحيز الضئيل الفارغ بين كل من مفصلة الهاتف والشاشة الخارجية للجهاز، مما يتسبب في دخول شعر الذقن في هذا الجزء الفارغ، وبالتالي عند إبعاد الهاتف عن الوجه يتم جذب الشعر بشكل مفاجئ ومزعج بالتأكيد.