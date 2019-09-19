شاهد.. مشهد آخر لتواضع سمو ولي العهد يظهر في مهرجان الهجن

علي القحطاني(صدى):

تحدث الشاب محمد العنزي، عن لحظة التقاط (سيلفي) له مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وأكد العنزي، أن حلم عمره تحقق في هذه اللحظة، مشيرًا إلى تواضع وبساطة سمو ولي العهد مع الجميع.

جاء ذلك أثناء تشريف سموه لختام مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في نسخته الثانية، حيث لم يتردد ولي العهد في الاستجابة لطلب الشاب.

وهذه ليست المرة الأولى لسموه، التي يظهر فيها تواضعه مع الجميع، إذ لا يتردد في الموافقة دائمًا على طلب التقاط الصور أو الحديث مع المواطنين في أي مكان.