5 وظائف فنية شاغرة في أسمنت القصيم

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة أسمنت القصيم، باب التقديم إلى 5 وظائف فنية لحديثي التخرج في الميكانيكا؛ للعمل بالشركة في منطقة القصيم.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة للرجال عبر البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، تحت مسمى «ميكانيكي سيارات»، وذلك عبر برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة الدبلوم أو ما يعادله في تخصص «الهندسة الميكانيكية»، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وتتمثل مميزات الوظيفة في «الراتب الأساسي 4,000 ريال، بدل سكن، بدل نقل، عمولات، ومكافأة سنوية».

كما أشارت الشركة إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 1441/01/20هـ، من خلال الرابط التالي:هنــــــــــــــا.