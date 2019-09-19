مغردون: الريال باع مهاجما يسجل 50 هدفا وتعاقد مع حارس يستقبل 57 هدفا

نواف السالم(صدى):

وجهت جماهير الميرينغي ، أسهم الانتقاد لحارس مرمى نادي ريال مدريد، البلجيكي، تيبو كورتوا، أمس بعد نهاية اللقاء، الذي جمع ريال مدريد بمضيفه باريس سان جيرمان، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري الأبطال، بخسارة الفريق الملكي، بثلاثية نظيفة، في مستهل مشواره في أمجد البطولات القارية .

وحملت الجماهير مسؤولية اهتزاز شباك الفريق الملكي، حارس المرمى كورتوا حتى أن صحيفة “ماركا” المقربة من ريال مدريد، وضعت سؤالا عريضا على غلافها “هل يجب على كورتوا أن يحافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية؟”، بينما نشر الموقع الرياضي الشهير”Bleacher Report Football” صورة للحارس السابق لريال مدريد، الكوستاريكي، كيلور نافاس، المنتقل حديثا لباريس جيرمان، مع كورتوا، يظهر فيها الأول على شكل عملاق، بينما يبدو الثاني في هيأة قزم.

أما تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أداء كورتوا، فانقسمت بين من يحمل الحارس البلجيكي كامل المسؤولية في الخسارة، وبين من استهجن لسياسة التعاقدات التي تنهجها إدارة الفريق الملكي، التي سمحت برحيل الهداف التاريخي للفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونافاس، الذي ساهم في تتويج الريال بالثلاثية التاريخية في دوري الأبطال، في المقابل، تعاقدت مع لاعبين لم يقدموا ما كان منتظرا منهم، على رأسهم كورتوا.

وقال أحد المعلقين ، “ريال مدريد باع مهاجما يسجل 50 هدفا في المتوسط كل موسم، وتعاقد مع حارس يستقبل 57 هدفا”، في إشارة إلى رونالدو، الذي كان “ماكينة أهداف” مع الريال، وكورتوا الذي استقبل 57 هدفا في 40 مباراة خاضها مع الريال حتى الآن.