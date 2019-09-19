بالصورة.. زينب فياض تخطف الأضواء من والدتها

بيروت(صدى):

خطفت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأضواء من والدتها بعد إطلالتها الأخيرة بـ«لوك» جديد ومختلف.

وفاجأت زينب متابعيها باللوك الجديد، إذ اعتمدت على تسريحة شعر جديدة بقص الغرة، ما أثار إعجاب متابعيها بعد نشر صورتها على حسابها الرسمي على «إنستجرام».

وعلقت على الصورة «ما كنت بتجرأ أعمل هيدي الخطوة لولا صديقتي أم الأفكار الجبارة… شو رأيكن؟ أنا حبيت».

وأكد عدد كبير من متابعيها أن التسريحة الجديدة تليق بها وتسببت في تغيير شكلها جذريًا، لافتين إلى أنها أصبحت تشبه النجمة العالمية أنجلينا جولي.