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توضيح من مرور حائل بشأن الطرق المؤدية لمواقع الإحتفالات باليوم الوطني

توضيح من مرور حائل بشأن الطرق المؤدية لمواقع الإحتفالات باليوم الوطني
عادل الحربي(صدى):

نشرت إدارة مرور منطقة حائل، توضيحًا بشأن الطرق المؤدية لمواقع الإحتفالات باليوم الوطني ۸۹ .

وجاءت الطرق كالتالي:
• فعاليات منتزة السلام طريق الملك فهد بن عبدالعزيز الدائري الغربي حائل .
• منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن طريق الملك عبدالله بن عبدالعزير الدائري الشمالي حائل.
• منتجع السمراء امتداد طريق الديعجان حائل.
• منتزه القصور امتداد طريق الملك عبدالعزيز شمالا و منتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات طريق جبه وصولا بدوار مشار والاتجاه غربا على طريق مشار حائل.
• ملعب نادي الطائي طريق مشارباتجاه الغرب.


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