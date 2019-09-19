توضيح من مرور حائل بشأن الطرق المؤدية لمواقع الإحتفالات باليوم الوطني

عادل الحربي(صدى):

نشرت إدارة مرور منطقة حائل، توضيحًا بشأن الطرق المؤدية لمواقع الإحتفالات باليوم الوطني ۸۹ .

وجاءت الطرق كالتالي:

• فعاليات منتزة السلام طريق الملك فهد بن عبدالعزيز الدائري الغربي حائل .

• منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن طريق الملك عبدالله بن عبدالعزير الدائري الشمالي حائل.

• منتجع السمراء امتداد طريق الديعجان حائل.

• منتزه القصور امتداد طريق الملك عبدالعزيز شمالا و منتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات طريق جبه وصولا بدوار مشار والاتجاه غربا على طريق مشار حائل.

• ملعب نادي الطائي طريق مشارباتجاه الغرب.