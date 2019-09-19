وظائف شاغرة في مجموعة الفوزان

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات الفوزان القابضة، المتخصصة بمجالات التجزئة والتصنيع والعقارات والتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

وأوضحت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مشرف الموارد البشرية: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة، أخصائي الإعلانات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، والعلاقات العامة).

بالإضافة إلى موظف خدمة ضيافة: شهادة الثانوية العامة، وموظف العلاقات (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

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