شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية توفر وظائف تقنية شاغرة بجدة
أطلقت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) ، وظائف تقنية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمحافظة جدة .
واشارت الشركة إلى أن الوظائف المتوفرة :
1- أخصائي أمن النظم (Systems Security Specialist): أن يكون حاصل على درجة الماجستير في التخصصات التقنية ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
2- أخصائي أمن هندسة البرمجيات (Software Engineering Security Specialist): أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات التقنية ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
وقالت الشركة أن التقديم بدأ اليوم الخميس 2019/09/19م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب ، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- أخصائي أمن النظم (Systems Security Specialist):
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2- أخصائي أمن هندسة البرمجيات (Software Engineering Security Specialist).
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