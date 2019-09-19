شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية توفر وظائف تقنية شاغرة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) ، وظائف تقنية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمحافظة جدة .

واشارت الشركة إلى أن الوظائف المتوفرة :

1- أخصائي أمن النظم (Systems Security Specialist): أن يكون حاصل على درجة الماجستير في التخصصات التقنية ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

2- أخصائي أمن هندسة البرمجيات (Software Engineering Security Specialist): أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات التقنية ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

وقالت الشركة أن التقديم بدأ اليوم الخميس 2019/09/19م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب ، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- أخصائي أمن النظم (Systems Security Specialist):

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2- أخصائي أمن هندسة البرمجيات (Software Engineering Security Specialist).

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