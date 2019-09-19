بالفيديو.. إسراء غريب في مقابلة نادرة قبل مقتلها

القدس(صدى):

لم تغب قضية الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، عن الأذهان مطلقًا فما زالت حديث مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وسط التعاطف والدعوات والتضامن معها.

وظهر مقطع فيديو جديد للفتاة الراحلة إسراء غريب، أثناء لقاء تلفزيوني نادر قبل مقتلها بفترة ليست بالكبيرة، والذي ظهرت خلاله وهي تبتسم وتقبل على حياة طبيعية وبريئة.

ونشر هذا الفيديو المخرج الفلسطيني ومقدم البرامج مأمون الهريمي، إذ كانت يسألها عن «كذبة نيسان» برفقة صديقتها، لترد عليه ببراءة وضحك «يمكن أقول أني خطبت»، ما يؤكد عدم معاناتها من أي ظروف قاهرة كـ«مس الجن» كما أدعت أسرتها.

وحصل هذا الفيديو على تفاعل كبير جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها كانت برفقة صديقتها في الجامعة أثناء تصوير هذا الفيديو.

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