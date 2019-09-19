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الكشف عن مقدار قوة بي ام دبليو M750Le الجديدة القادمة

الكشف عن مقدار قوة بي ام دبليو M750Le الجديدة القادمة
برلين(صدى):

أعلنت مدونة BMW Blog ، أن شركة بي ام دبليو البافارية ، تعمل على تطوير أول سيارة ام بيرفورمانس هجينة في أسطولها ، لتكون البداية مع نسخة بي ام دبليو M750Le التي ستمثل أحد النسخ من طراز تاج الفاخمة بي ام دبليو 7 سيريس ، لتواكب مستقبل صناعة السيارات الذي يتجه نحو إنتاج سيارات هجينة و سيارات كهربائية بالكامل .

وتشير المعلومات التي تم تداولها إلى أن سيارة بي ام دبليو M750Le الجديدة القادمة ستعتمد ميكانيكياً على نظام هجين يجمع بين عمل ؛ محرك بنزين 6 سلندر خطي سعة 3 لترات مع تيربوتشارج ، يعمل إلى جانبه محرك كهربائي يتم شحنه بواسطة مقبض كهربائي مثل الجوال ، من المفترض أن ينتج من عمل المحركين معاً قوة تصل إلى 550 حصان و 800 نيوتن.متر من عزم الدوران .

BMW-750وأضافت المعلومات الصحفية أن النسخة الهجينة هذه من بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 ستعتمد على أجدد بطاريات توفر أفضل مدى لقطع المسافة باستخدام المحرك الكهربائي .


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