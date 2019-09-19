بالصور.. وكيل سيارات سعودي يفقد عدداً من المركبات في البحر

نايف السالم(صدى):

فقدت إحدى وكالات السيارات السعودية، اليوم الخميس، عدداً من مركباتها في البحر، كانت ضمن شحنة على سفينة وقع عليها حـادث وفقدت توازنها وانقلبت في ميناء برونزويك في جورجيا بالولايات المتحدة.

ونتج عن انقلاب السفينة فقدان المركبات، وفقدان 4 أفراد من طاقمها، واشتعال النيران فيها، حيث هرعت قوات خفر السواحل الأمريكية للقيام بجهود الإنقاذ، وأعلنوا عن إجلاء 23 من أفراد الطاقم.

في حين أكدت شركة متخصصة في النقل البحري تسلمها إشعار مطالبة للشحنة، موضحة أن السفينة مؤمنة في وثيقة “تأمين بحري”، وتبلغ القيمة التأمينية 180.4 مليون ريال، وأن الخسائر الناجمة عن هذا الحادث معاد تأمينها لدى معيدي التأمين وفقًا للأصول.