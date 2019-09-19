صدور أمر بالقبض على شقيق البشير

الخرطوم(صدى):

أمرت النيابة العامة في السودان، اليوم الخميس، بالقبض على العباس حسن أحمد البشير، شقيق الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وجاء أمر القبض على العباس البشير، بعد شكوى تقدمت بها هيئة الجمارك ضده، على خلفية قيام العباس بإدخال مركبات وإجراء تسوية مع الجمارك بغرض تقسيط التكاليف الجمركية.

كما تم اتهامه بتحرير شيكات مجدولة حتى العام 2020، وكان منهم 4 شيكات بأرصدة غير كافية لتغطيتها، ما استوجب تدوين بلاغات بشأنها وصدور أمر بالقبض عليه ومنعه من السفر.

وكشفت عدة تقارير سابقة، أن العباس هرب إلى تركيا، بينما قال البعض أنه استقل حافلة ركاب في اليوم التالي لسقوط البشير واتجه إلى ولاية القضارف، ومنها إلى منطقة الحمرة الحدودية مع إثيوبيا.