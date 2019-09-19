الشركة السعودية للموانئ توفر 25 وظيفة بمسمى سائق لحملة الثانوية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية العالمية للموانئ من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عن توفر 25 وظيفة شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة بالدمام، بمسمى (سائق شاحنة)، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، لا يُشترط وجود خبرة سابقة ، ورخصة نقل ثقيل (سارية المفعول).

وقالت الشركة من المميزات الخاصة بالوظائف : الراتب الأساسي 4,000 ريال ، بدل سكن 25% ، بدل نقل 10% ، مكافأة سنوية ، ودورات تدريبية.

الوصف الوظيفي: قيادة الشاحنات لنقل البضائع والمواد ثقيلة الوزن بطريقة آمنة ودون تأخير.

وأشارت الشركة ، إن التقديم بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1441/01/20هـ ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

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