عربسات: تلقينا تعويضات من بي إن.. ونستنكر استمرار الترويج لأكاذيبها

نايف السالم(صدى):

أصدرت محكمة فرنسية، قرارًا يقضي بصحة الحكم السابق الصادر لصالح منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عربسات)، والخاص برفض مزاعم شبكة beIN SPORTS القطرية ضد المنظمة وفرضه تعويضات مالية غير مسبوقة لصالح عرب سات ضد بي إن.

وقالت عربسات في بيان لها، إنها ترحب بالحكم القضائي، مؤكدة أنها تلقت التعويضات المالية من (شبكة beIN SPORTS )، وهو ما اعتبرته تأكيدًا لعدم صحة مزاعم الطرف المدعي في القضية، وسلامة موقف عربسات من الاتهامات الزائفة والباطلة.

كما شددت على رفضها وأسفها الشديد للبيانات المتعجلة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحادات الأخرى، وما تضمنته من ترديد وصفته بالمعيب لكذب وادعاءات شبكة بي ان.

واستنكرت عربسات، مواصلة تلك الاتحادات الدولية، العمل مع شبكة (beIN SPORTS) وبعض مسؤوليها رغم أنهم متهمين بالرشوة وغسل الأموال والتي يخضع سجلها القانوني للتحقيقات في عدة دول، في وقت يفترض على تلك الاتحادات أن تنأى بنفسها عن الشبهات وعدم التعامل معها.

وأخيرًا، حذرت من خطورة التعاطي مع البيانات الإعلامية والتقارير غير الدقيقة التي لا ترقى إلى مستوى الأحكام القضائية النهائية كالتي صدرت لصالحها، موضحة أنها لم ولن تدخل في أي حروب إعلامية.