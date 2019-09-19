الفرق بين المواصفات الأمريكية والخليجية في السيارات

واشنطن(صدى):

تجري صانعات السيارات العالمية تعديلات جوهرية في السيارات كي تناسب البيئة المحيطة بها، والطلبات الخاصة لوكلاء كل دولة.

وتظهر هذه الاختلافات واضحة عند المقارنة بين المواصفات الخليجية والمواصفات الأمريكية بالسيارات، ومنها تعديل المحرك نظراً لارتفاع درجة الحرارة الكبير في الخليج فإنه يتم إجراء بعض التعديلات الجوهرية في المحرك، كي لا يتعرض للهلاك بصورة سريعة.

وتعتبر الأجزاء الخاصة بالمضخات وأنظمة التصفيات في المواصفات الخليجية أفضل بسبب البيئة المحيطة، كي تكون قادرة على تصفية الغبار والرمال ومنعها من الوصول إلى المحرك.

تأتي المواصفات الخليجية في الردياتيرات بتعديلات تناسب درجات الحرارة المرتفعة، أما المواصفات الأمريكية فتأتي بتصميم يتناسب مع برودة الطقس.

وتكون السيارات ذات المواصفات الخليجية بمكيف هواء قادر على إعطاء درجة برودة عالية دون أن يُؤثر ذلك على عزم المحرك كي يناسب المناخ في الخليج.

تتمتع المواصفات الأمريكية بخاصية المقاومة الإضافية للصدأ، والتي تقلل من تآكل هيكل السيارة بفعل الصدأ، بعكس النسخة الخليجية.

وتعد السيارات ذات المواصفات الأمريكية الأكثر أماناً، وذلك لاحتوائها على العديد من أنظمة الأمان والسلامة بالمقارنة بالمواصفات الخليجية، كما أن سعرها أقل بنسبة تتراوح ما بين 10 – 15% من السيارات ذات المواصفات الخليجية.