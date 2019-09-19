ألبان ندى تعتذر عن إعلان اليوم الوطني 89

نايف السالم(صدى):

أصدرت شركة ندى للألبان، بيانًا حول الغضب الذي حدث بعد إعلانها عن اليوم الوطني 89.

واعتذرت الشركة، قائلة: نأسف على الالتباس الذي حصل بسبب تغريدة اليوم الوطني وبناء على ذلك قررنا حذف الفيديو.

وأوضحت أن الشركة تقف وبقوة مع الثوابت الشرعية، واللحمة الوطنية بين كافة شرائح مجتمعنا، مضيفة: ونفخر بماضي وحاضر وطننا، ونتطلع إلى مستقبلنا المشرق بإذن الله.

وأكدت على اعتزازها بخدمة مملكتنا الحبيبة، واحترامها لكافة الآراء، متابعة: فمهما اختلفت آراؤنا يجمعنا وطن واحد، ونستظل براية واحدة تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

وكانت الشركة نشرت إعلانًا ترويجيًا لها؛ احتفالا باليوم الوطني الذي يوافق 23 سبتمبر المقبل، ولكن يبدو أنه لم يلاقي استحسان الجميع.

وتفاعل الجمهور مع الإعلان ما بين مؤيد ومعارض، فبعضهم اعترض على إدخال السياسة والدين في الإعلان والبعض الأخر يرى أنها حرية.

وطالب الغاضبون بمقاطعة منتجات شركة ندى بينما طالبها الأخرون بالاعتذار وتوضيح وجهة نظرها.

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