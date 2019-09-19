أحمي ظهرك عند حمل الأشياء الثقيلة بهذه الخطوات

أميرة خالد(صدى):

قال أطباء، إن أفضل طريقة لمنع أي إصابة في ظهرك هي فهم وظيفته والعضلات المختلفة التي يعتمد عليها؛ فالعمود الفقري عبارة عن قضيب مرن والحفاظ عليه يشبه محاولة موازنة كرة صغيرة على قضيب لين، ومن أجل دعمه يحتاج العمود الفقري إلى بعض الصلابة وهذه يحصل عليها من أنسجة وعضلات الجذع المحيطة به.

وكشف الأطباء عن الطريقة الصحيحة لحمل الأشياء ، لنفترض أنك تريدين حمل صندوق ثقيل، عليك أن تقفي أمام الصندوق الذي تريدين حمله واتخاذ وضع القرفصاء ثم اثني ساقيك مع الحفاظ على ظهرك محنيًا قليلاً بشكل طبيعي، وأمسكي الصندوق بيديك بقوة ثم ادفعي الأرض بساقيك كي تتمكني من الوقوف، وبمجرد أن تقفي اجعلي الصندوق عند ارتفاع الخصر تقريبًا ولا ترفعي الصندوق على رأسك.

أما لوضع الأشياء الثقيلة على الرفوف، فاستخدمي الأدراج المنزلية الصغيرة أو السلم، وأثناء صعودك استمري في حمل الصندوق عند خصرك، ولوضع الصندوق على الأرض اعكسي العملية.

وتابع الأطباء ، الجانب الآخر الأكثر أهمية هو كيف تتعاملين مع ظهرك في حياتك اليومية، فالضغط على الظهر مهما كان ضئيلًا يتراكم بمرور الوقت، وهناك أشياء بسيطة عليك الالتزام بها وأولها عدم البقاء بوضع واحد لفترات طويلة من الزمن، فالضرر الذي يمكن أن يحدث بسبب ذلك أكثر تعقيدًا مما تظنين، لذلك فإن تغيير وضعك بانتظام من الجلوس إلى الوقوف وبالعكس سيساعد على تجنب آلام الظهر.

أما الأمر الثاني، فهو الجلوس بشكل صحيح عند العمل على جهاز الكمبيوتر، وهنا قومي بضبط ارتفاع الكرسي بحيث تكوني قادرة على وضع يديك على سطح الطاولة وتكون ركبتاك عند مستوى الوركين تقريبًا، وأن تكون كلا القدمين على الأرض وأن تكون مساند الذراعين على ارتفاع يمكّن الكتفين من الاسترخاء.