مركز الأمير سلطان يعلن عن وظيفة تقنية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، باب التقديم إلى وظيفة تقنية شاغرة.

وأوضح المركز عبر موقعه الإلكتروني «بوابة التوظيف»، أن الوظيفة متاحة تحت مسمى «أخصائي أمن المعلومات Information Security Specialist».

واشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص «أمن المعلومات، علوم الحاسب، ضمان المعلومات، البرمجة» أو ما يعادلها، مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

ويتمثل الوصف الوظيفي في «يقوم أخصائي أمن المعلومات بتخطيط وتطوير وتنفيذ تدابير أمنية لحماية شبكات وأنظمة الحاسب الآلي الخاصة بالمنظمة، وتأمين الموارد التقنية بما في ذلك البنية التحتية للشبكة والاتصالات وجدار الحماية والخوادم وأنظمة التخزين والأنظمة المستضافة السحابية وقواعد البيانات والويب وأنواع أخرى من التطبيقات، وتحليل الإجراءات الأمنية الحالية واقتراح تغييرات لزيادة الكفاءة وأمن إضافي، والتوصية بالتحسينات الأمنية للمنظمة».

أما المهام الوظيفية تتمثل في:

1- مواكبة أحدث التطورات الأمنية والتقنية.

2- تقييم وبحث عن تهديدات الأمن السيبراني الحديثة وطرق إدارتها.

3- استكشاف المشكلات المتعلقة بالوصول إلى الأمان داخل المضيف والشبكة والإنترنت والبريد الإلكتروني وتطبيقات المنظمة.

4- تحديد الانتهاكات والثغرات الأمنية ونقاط الضعف وعدم الكفاءة من خلال إجراء اختبارات تدقيق دورية، ومسح أمني.

5- تقليل تهديدات الأمان من خلال مراقبة وفحص البنية الأساسية للشبكة والأجهزة، وتحديد عيوب الأمان.

6- مراقبة شبكات المنظمة «جدار الحماية، وما إلى ذلك» بحثًا عن انتهاكات أمنية ومنع فقدان البيانات وسرقتها.

7- تقييم ومراقبة أمن المواقع والتطبيقات التي تواجه الزوار على حد سواء المستضافة داخلياً أو الأنظمة السحابية.

8- إدارة تطبيقات أمان الشبكة مثل جدران الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات وتشفير البيانات، لحماية المعلومات الحساسة وتقليل مخاطر التعرض للبيانات.

9- التحقيق من معلومات الاختراقات أو محاولة الاختراق، وإعداد التقارير التي توثق انتهاكات الأمن ومدى الضرر الناجم عن الانتهاكات.

10- تدريب الموظفين على إجراءات أمن الشبكات والمعلومات.

كما أشار إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 2019/09/19م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــا