إدارة الاتحاد تعيد تقييم سييرا

ماجد محمد(صدى):

قررت إدارة نادي الاتحاد، إعادة تقييم سييرا المدير الفني للفريق، بعد خروج الاتحاد من منافسات دوري أبطال آسيا 2019.

كما نبهت الإدارة، على تنفيذ كل ملاحظات الإدارة، خاصة أنها كانت قد أبدت في وقت سابق ملاحظاتها على المحترف خيمنيز، لكنه تمسك به، وأثبتت التجربة خطأ وجهة نظره.

ويواجه الاتحاد، الهلال يوم السبت المقبل، على استاد الجوهرة المشعة بجدة، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت معلومات، أن الإدارة لا تفكر في التخلي عن سييرا، بعد النجاحات الملفتة التي حققها مع النادي في فترة ولايته الاولى.