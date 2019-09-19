بالصور.. طيران الإمارات تعرض بوينغ بمقصورة ماسية

أبو ظبي(صدى):

أعلن طيران الإمارات ، عن أنطلاق مقصورة ماسية ، عبر تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، قائلاً ، ” نعلم أنكم أحببتم طائرة بوينغ 777، لذا إليكم صالة طيران الإمارات الماسية على متن الطائرة A380 ” .

وتظهر المقصورة في الصور التي تم نشرها طاولة مستديرة محاطة بمقاعد أريكة، ومزينة بالأحجار الكريمة الملونة، ومضاءة باللون الأرجواني.

وقال بعض المعلقين إنها ليست حقيقية، وإنها عمل آخر من أعمال سارة شيكل ( فنانة الفوتوشوب التي التقطت صورة لطائرة من طراز بوينغ 777 من مطار إسلام أباد قبل أن تطير إلى مدينة ميلانو الإيطالية، وزينتها بعملها المتقن الذي خدع الجميع ) ، لكن لم ترد شركة الطيران وتحسم حقيقة الصورة.

ومن جهة أخرى، أشاد العديد بمدى رقي وروعة تصميم المقصورة ، في حين أن هناك من فضلوا التصميم الخشبي والذهبي الكلاسيكي.