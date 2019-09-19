«هندي» يعلن عن موعد انتهاء فصل الصيف

الرياض(صدى):

أعلن الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، اليوم الخميس، موعد انتهاء فصل الصيف.

وأوضح «هندي» في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن فصل الصيف ينتهي يوم الاثنين المقبل، وفيه تتعامد الشمس على خط الإستواء للأرض.

وأَضاف أن ظاهرة التعامد تجعل أشعة الشمس تصل لكل نقطة على الأرض ويتساوى خلال طول الليل مع النهار في كامل الأرض تحت ما يُعرف بـ«الاعتدال الخريفي»، قائلًا «هذا التعامد يأتي نتيجة تغير ميل الشمس نحو الشمال في الصيف ونحو الجنوب في الشتاء».

كما أشار إلى أن تعامد الشمس يعني نهاية فصل الصيف فلكيًا بشكلٍ عام على نصف الكرة الأرضية الشمالي وبداية دخول فصل الخريف، الذي يستمر 90 يومًا، إذ يطول الليل بشكلٍ تدريجي حتى يصل لأقصى طول له في آخر يوم من الخريف في 22 ديسمبر .