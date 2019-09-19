القرني يحتفل بتخرجه ملازم اول من الكلية الامنية

محمد السعران - بدر الحارثي (صدى):

احتفل الملازم أول خالد بن مهدي القرني بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، وذلك في الحفل الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية حفظه الله امس الأربعاء 19/1/1441 هـ في استاد الأمير نايف بمقر الكلية بالرياض .

وقد تلقى” القرني ”التهنئة و التبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوه فرحته .

صحيفة ( صدى ) تبارك للقرني وتسال المولى عز وجل له المزيد من التقدم والنجاح ، خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه .