مزرعة سعودية تحصد جائزة افضل عسل بالعالم

بدر الحارثي(صدى):

حصدت مزرعة سعودية لإنتاج العسل جائزة أجود عسل في العالم وذلك ضمن المسابقة الدولية المقامة حاليا في كندا 2019، والتي تنافس فيها المشاركون هذا العام بأكثر من 1000 عينة من العسل مقدمة من أكثر من 180 دولة مشاركة وتسلم الجائزة المدير العام للمؤسسة والخبير في علم النحل والعسل الأستاذ أحمد فايز القثامي،‪. ‬

من جهته اكد مالك الشركة شيخ النحالين فايز القثامي أن قطاع إنتاج العسل في المملكة يحظى بدعم و اهتمام ولاة الأمر حفظهما الله مشيرا إلى المراكز المتقدمة التي تبؤتها بين دول العالم دليل على تفوق السعودية عالميا في هذا المجال الحيوي والهام ‪

. ‬و أبان القثامي أن صناعة انتاج العسل بالمملكة اصبحت اليوم تنافس منتجات عالمية لها تاريخ قديم .

يذكر أن هذه المسابقة تنظم تحت رعاية الاتحاد الدولي لجمعيات النحالين، وتقام كل سنتين في دولة من دول العالم، ضمن فعاليات (مؤتمر ابيمونديا أكبر تظاهرة في مجال عسل النحل)،.

‬وتقوم هذه المسابقة الدولية على اختيار أجود عسل حسب المعايير العلمية ومن خلال المختبرات المعتمدة من الآيزو ومن المواصفات العالمية لاعتمادات المختبرات يتم اختبار وفحص دقيق للعينات المقدمة من المشاركين من جميع النحالين في العالم من الأفراد والشركات التجارية المنتجة لعسل النحل‪. ‬ويعد هذا الفوز إنجازاً دولياً جديداً يحققه القثامي من خلال مؤسسة النحل الجوال ضمن مسيرة النجاح التي توسم بها