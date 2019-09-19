تحذير من السفارة في الفلبين حول استقدام العمالة المنزلية

علي القحطاني(صدى):

حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الفلبين، المواطنين من عدم التعامل مع حسابات التواصل الاجتماعي أو المكاتب الفلبينية أو الأفراد فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الخميس: حيث أن الاستقدام يجب أن يتم من خلال مكاتب الاستقدام في المملكة فقط حسب التعليمات من الجهات المختصة في المملكة، كما أن القانون الفلبيني يجرم الاستقدام المباشر ” .

وأضافت: لاحظت السفارة أن بعض المواطنين لازالوا يتعاملون مع سماسرة أو مكاتب فلبينية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مقاطع فيديو لعاملات والذين يروجون لذلك ويقومون بعرض التسهيلات والخدمات رغم التحذيرات المستمرة من السفارة بهذا الشأن، فضلا أن الكثير من المواطنين تعرضوا للنصب والاحتيال وتكبدوا خسائر مادية كبيرة.

واختتمت: ” علما بأن السفارة لازالت تتلقى العديد من الشكاوي بهذا الخصوص وللأهمية جرى نشر هذا التنبيه ” .