رسميًا ..بدء بيع ام جي RX8 بـ 7 مقاعد في أسواق الشرق الأوسط

لندن(صدى):

أعلنت شركة ’إم جي موتور (MG Motor) عن بدء بيع طرازها الجديد كلّياً RX8 من فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) متوسّطة الحجم في أسواق الشرق الأوسط. وتتميّز مركبة ’إم جي‘ الأولى من سبعة مقاعد.

تدخل ’إم جي‘ فئة لم تتواجد فيها سابقاً على الإطلاق حيث تتميز بقاعدة العجلات الأكبر والمساحة الأوسع المتوفرة لصف المقاعد الثالث ضمن فئتها، وبفضل قوّتها ورحابتها، تحجز هذه المركبة مباشرة موقعاً متفرّداً عن منافساتها.

كما أعلنت ’ إم جي ‘، المملوكة من شركة ’سايك موتور‘ (SAIC Motor)، أن أسعار مركبات RX8 الجديدة ستبدأ من 21,850* دولار أمريكي للطراز الأساسي، وصولاً إلى 25,700* دولار للطراز بفئة التجهيزات الأعلى.

وقال توم لي، المدير التنفيذي لدى ’سايك موتور الشرق الأوسط‘ (SAIC Motor Middle East): “ تُعدّ RX8 بالفعل مركبة تاريخية من علامة ’إم جي‘ التجارية وواحدة نعتبرها مثالية لأسواق الشرق الأوسط. وهي تتمتّع بكافة العناصر الإيجابية التي تشتهر بها ’إم جي.

تتربّع MG RX8 في مرتبة أعلى من منافساتها، بحيث تضمن رحلة مريحة ومشوّقة لجميع الركّاب على متنها. وبفضل قياساتها الخارجية المثيرة للإعجاب – طول 4923 ملم، عرض 1930 ملم وارتفاع 1842 ملم – تُعدّ قاعدة عجلات RX8 البالغ طولها 2850 ملم الأكبر في فئتها، موفرة بذلك مقصورة داخلية رحبة تشكّل معياراً بحد ذاتها.