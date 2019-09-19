محافظة الحرجة تحتفل باليوم الوطني 89.. الأربعاء

عمار القحطاني(صدى):

تحتفل محافظة الحرجة والإدارات الحكومية التابعة لها، باليوم الوطني 89 يوم الأربعاء القادم بالمركز الحضاري.

ويبدأ الحفل بالمسيرة إلى المركز الحضاري عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا من أمام المحافظة إلى مقر الاحتفال، ثم يفتتح المعرض الخاص باليوم الوطني بحضور المحافظ وجميع الجهات المشاركة.

ويبدأ الحفل الخطابي الساعة الثامنة مساءًا بمسرح المركز الحضاري، فيما تشمل فقرات الحفل الآتي: النشد الوطني، تلاوة القرآن الكريم، كلمة محافظ الحرجة، كلمة أهالي الحرجة.

كما تشمل الفقرات: إلقاء قصيدة شعرية، وإلقاء قصيدة أدبية، ثم العرض المرئي، أوبريت أنا سعودي وافتخر، السحب على جوائز مسابقة اليوم الوطني، الألعاب النارية.