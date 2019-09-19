دراسة أمريكية تكشف أضرار غير متوقعة لكريم واقي الشمس

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن مخاطر من الممكن أن يسببها استخدام الكريمات الواقية من الشمس أثناء الصيف، لتجنب التعرض لأشعتها.

وأثبتت الدراسة، أن استخدام الكريم المضاد للشمس قد يؤدي إلى نقص فيتامين “د” المهم لصحة العظام، الذي يستمده الجسم عبر التعرض لأشعة الشمس، فيما تلعب كمية الكريم التي يتم وضعها على البشرة، دورا رئيسيا في تأثيره على قدرة الجسم على الحصول على “فيتامين د” من عدمه .

وقال الدكتور هنري ليم، الرئيس السابق للأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية، إنه في حال قام شخص بوضع الكريم الواقي من الشمس على جسمه كاملا، بكمية كبيرة، يؤدي إلى نقص في فيتامين “د”.

وأشار ليم إلى أن الأشخاص الذين يحرصون على وضع الكريم الواقي من الشمس بكميات كبيرة ولأكثر من مرة خلال اليوم حتى تحت الملابس، فإنهم سيعانون بالتأكيد من نقص “فيتامين د، ما يمكن زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.