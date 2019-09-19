كاكا: بقاء نيمار في باريس سان جيرمان مفيد له

نواف السالم(صدى):

أعرب ريكاردو كاكا نجم منتخب البرازيل السابق عن سعادته بأداء مواطنه نيمار وتحديدا وجوده في باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال البرازيلي ” بغض النظر عن الضغوطات التي تعرض لها نيمار مع الفريق الباريسي، إلا أن وجوده مفيد للغاية له وللفريق، متوقعة موسم كبير وغير متوقع لنيمار “.

وأضاف كاكا ” آمل أن نيمار يعطينا الإجابة على كل أسئلتنا من خلال أداؤه في الملعب ويجب أن يثبت للجميع إنه سيعود أقوى من ذي قبل ”

وعن وجود نيمار في باريس سان جيرمان قال ” لقد تعاقد مع باريس وهو من ضمن أفضل ثلاث لاعبين في العالم، نحن جميعا نعرف قدراته وبالتالي نتوقع منه الكثير ” .