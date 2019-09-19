فتح باب التسجيل في أكاديميات هيئة الرياضة

ماجد محمد(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، فتح باب التسجيل للانضمام إلى أكاديمياتها، بعد إطلاقها من قبل معهد إعداد القادة للفئات السنية من عمر 6 – 11 عامًا.

وتضم جميع الرياضات الجماعية والفردية «بنين وبنات» بدءًا بكرة القدم في مدينة الرياض كمرحلة أولى ضمن الخطة التي تم وضعها لاستهداف 24 مدينة بالمملكة خلال الفترة المقبل.

وتعمل الأكاديميات تحت إشراف خبراء ومدربين عالميين مع الالتزام بتوظيف الكفاءات السعودية من المدربات والمدربين في جميع الألعاب.

ويمكن الانضمام إلى أكاديميات هيئة الرياضة من خلال الرابط التالي اضغط هنا