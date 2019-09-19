 لأول مرة.. « تأمين إجباري » ضد مخاطر الطلاق في دولة عربية 

القاهرة(صدى):

تعكف هيئة الرقابة المالية المصرية على إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق في مصر، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد شهر أكتوبر المقبل، من أجل مناقشتها وإقرارها.

وبحسب الوثيقة فإن الزوج يسدد مبلغاً مالياً، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقاً لكل حالة، على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القرآن.

ورأى محللون أن المقترح يهدف إلى ” دعم المطلقات ومساعدتهن على إعالة أبنائهن، والحد من انتشار الطلاق، خاصة في الحالات التي تحدث بسبب استهتار الأزواج “.