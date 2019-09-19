أمير الرياض يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

سعيد العجل(صدى):

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان, وعدد من منسوبي الجامعة.

وقدم الدكتور البنيان نبذة عن استراتيجية الجامعة في الدراسات الأكاديمية والبحث العلمي والتدريب وترتيب الأولويات في برامج النزاهة المالية ومكافحة الفساد كذلك مكافحة الأولويات وجرائم المعلومات.

وأشار إلى التعاون مع إمارات المناطق في الدراسات الميدانية والتخصصية وكفاءة العمل بالإضافة إلى التوعية الأمنية, منوهاً بإبرام الجامعة لمذكرات تفاهم مع جامعات متقدمة في المجالات الاكاديمية والتدريبية .

من جانبه أثنى الأمير فيصل بن بندر على الجامعة ودورها الهام في منهجية العمل الإداري وتطويره وتعزيز التعاون مع إمارة منطقة الرياض في برامجها الأكاديمية والعلمية والتدريبية.