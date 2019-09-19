وظائف إدارية شاغرة في شركة زين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة زين، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس؛ للعمل بالشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف»، أن الوظائف متاحة تحت المسميات والشروط التالية:

1- مدير المخزون Inventory Manager:

– درجة البكالوريوس في تخصص «إدارة الأعمال، المحاسبة، الهندسة» أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة مع خبرة لا تقل عن سنتين في دور مُماثل.

2- مدير أول علاقات المستثمرين Investor Relations Senior Manager:

– درجة البكالوريوس في تخصص «إدارة الأعمال، المحاسبة، الهندسة» أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة مع خبرة لا تقل عن سنتين في دور مُماثل.

3- مُحلل أول دفتر الأستاذ العام General Ledger Senior Analyst:

– درجة البكالوريوس في تخصص «إدارة الأعمال، المحاسبة، الهندسة» أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة مع خبرة لا تقل عن سنة في دور مُماثل.

4- مُحلل أول موجودات المخزون Inventory Senior Analyst:

– درجة البكالوريوس في تخصص «إدارة الأعمال، المحاسبة» أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنتين.

5- مُحلل أول التحصيل Collection Senior Analyst:

– درجة البكالوريوس في تخصص «إدارة الأعمال، المالية» أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة مع خبرة لا تقل عن سنة في دور مُماثل.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 2019/09/19م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 2019/09/29م، من خلال الرابط التالي هنا