 بدلا من مساعدته.. أشخاص يوثقون مقتل طالب بكاميرات هواتفهم  

واشنطن(صدى):

اندلعت معركة عنيفة أمام مركز تجاري بالقرب من مدرسة ” أوشن سايد ” الثانوية بمقاطعة ناسو في نيويورك.، مما أسفرت عن مقتل طالب دون تدخل من المارة لمحاولة إنقاذه ومنع الاعتداء عليه.

وقام مجموعة من المراهقين موجودة بتصوير الطالب البالغ من العمر 16 عاما، أثناء تعرضه للاعتداء والطعن في صدره، حيث أخرج بعضهم هواتفهم الذكية ووثقوا الاعتداء على وسائل التواصل، دون أن يتدخل أحد منهم لمساعدته.

واتهمت الشرطة لتيلر فلاتش بالقتل من الدرجة الثانية، ومن المقرر أن يتم استدعاؤه للمحكمة اليوم الخميس.