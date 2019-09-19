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وظيفة شاغرة للرجال والنساء بغرفة مكة المكرمة

وظيفة شاغرة للرجال والنساء بغرفة مكة المكرمة
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت غرفة مكة المكرمة باب التقديم على وظيفة تقنية شاغرة للرجال والنساء بمجال البرمجة ، وفقاً للتفاصيل والشروط التالية :
المسمى الوظيفي:
– مطوّر برامج أول.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
3- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في تطوير البرامج والأنظمة.
4- إمكانية العمل والتعديل على برامج مفتوحة المصدر (Open Source Program).
5- إجادة التعامل مع لغات برمجة (PHP, ASP, .Net,C#, Python).
6- إمكانية التطوير على بيئة عمل Odoo.
7- إمكانية العمل مع Front End و Back End.
8- Full Stack Developer.

وأوضحت أن التقديم مفتوح بدءً من اليوم الخميس الموافق 19/9/2019 م ، وينتهي في 26/9/2019 ، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي ” مع كتابة المسمى الوظيفي بالعنوان ” :

[email protected]


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