وظيفة شاغرة للرجال والنساء بغرفة مكة المكرمة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت غرفة مكة المكرمة باب التقديم على وظيفة تقنية شاغرة للرجال والنساء بمجال البرمجة ، وفقاً للتفاصيل والشروط التالية :

المسمى الوظيفي:

– مطوّر برامج أول.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.

3- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في تطوير البرامج والأنظمة.

4- إمكانية العمل والتعديل على برامج مفتوحة المصدر (Open Source Program).

5- إجادة التعامل مع لغات برمجة (PHP, ASP, .Net,C#, Python).

6- إمكانية التطوير على بيئة عمل Odoo.

7- إمكانية العمل مع Front End و Back End.

8- Full Stack Developer.

وأوضحت أن التقديم مفتوح بدءً من اليوم الخميس الموافق 19/9/2019 م ، وينتهي في 26/9/2019 ، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي ” مع كتابة المسمى الوظيفي بالعنوان ” :

[email protected]